Skådespelerskan och sångeskan Jane Birkin är död. Hon blev bland annat känd för den kontroversiella låten ”Je t'aime... moi non plus”. – På skivomslagen i Frankrike stod det att man inte skulle lyssna på den om man inte var över 21 år, säger kulturjournalisten Ronny Svensson.

Den fransk-brittiska sångerskan och skådespelerskan Jane Birkin är död, rapporterar franska medier. Hon föddes i Storbritannien där hon senare blev en del av ”The Swinging London”. Birkin hade även en liten roll i Michelangelo Antonionis film ”Blow-up – förstoringen” från 1966.

Jane Birkin är mest känd som sångerska och för den kontroversiella låten ”Je t'aime... moi non plus” som hon spelade in med sin dåvarande partner Serge Gainsbourg.

Låten stoppades i flera länder på grund av sitt sexuella innehåll.

– Det är mycket erotiskt stönande i den här låten, säger kulturjournalisten Ronny Svensson.

– Det var chockerande och lockande på alla möjliga sätt.

”Blev ännu mer lockande”

Trots att flera länder stoppade låten blev den en stor hit på flera platser runt om i världen.

– På skivomslagen i Frankrike stod det att man inte skulle lyssna på den om man inte var över 21 år. Den stoppades av BBC och i Portugal, Spanien, Brasilien och lite överallt. Det blev ju bara ännu mer lockande för folk, säger Ronny Svensson.

Jane Birkin medverkade också i filmer som ”Döden på Nilen” och ”Den sköna satmaran”. Tillsammans med The Soundtrack of Our Lives sjöng hon låten ”Midnight Children” som släpptes på det svenska rockbandets album ”Origin Vol. 1” 2004.

Under söndagen gick Frankrikes president Emmanuel Macron ut och hyllade henne. ”Jane Birkin var en fransk ikon. En komplett artist” skriver han på Twitter.

Jane Birkin blev 76 år gammal.