Hackarnas nya mål i Sverige är transportsektorn, så som tåg, buss och flyg – det visar ny statistik som TV4 Nyheterna har fått ta del av. Från och med årsskiftet har antalet attacker ökat med mer än 10 gånger och toppar numera listan över hackarnas måltavlor.

En av de som utsatts är Norrtåg.

– Det är absolut tråkigt. Det första vi kollade var så att alla våra system fungerade som de skulle, säger Joakim Berg, marknad- och kommunikationschef.

Attacken i det här fallet riktades mot Norrtågs hemsida, som låg nere i omgångar under en timme innan det kunde lösas.



Hackergruppen "Anonymous Sudan" påstod sig ligga bakom det hela, när dem under en månad siktade in sig på allt från svenska myndigheter till små lokala flygplaster som en hämnd för koranbränningarna.

Mats Ekdahl är tekniskt ansvarig på Check Point Sverige.

– En av orsakerna är så klart att världsläget ser ut som det gör där vi har en situation med ett krig i Europa och en Nato-process där Sverige hamnar i fokus. Och då finns det vissa som vill påverka detta på något sätt.

