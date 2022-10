Corgihundar och deras ägare samlades under helgen utanför Buckingham Palace i London till minne av drottning Elizabeth II. För många människor är hundrasen för alltid kopplad till den bortgångna monarken.



Drottning Elizabeth II ägde nästan 30 corgis under hennes liv och hennes kärlek till hundrasen började 1933 när hennes far, kung George VI, tog hem en Pembroke walesisk corgi som döptes till Dookie.

Drottningens hundar följde med henne på officiella turer, och hade enligt uppgifter ett eget rum på Buckingham Palace med dagliga lakanbyten.

Se sötchocken i spelaren ovan.