The Beatles får se sig besegrade

The Beatles har i över ett halvt sekel ägt rekordet på Billboards Hot 100-lista. Nu får de brittiska legendarerna se sig slagna, då den kanadensiska rapparen Drake kommit in på topplistan genom sin medverkan på DJ Khaleds ”Staying alive”.

Låten gick rakt in på femteplats och Drake medverkar därmed på 30 låtar som placerat sig på topp fem.

Senaste låtarna Beatles hade en sådan placering var med låtarna ”The long and winding road” och ”For you blue” från sista albumet Let it be.

I spelaren ovan kan du höra Ronny Svensson prata om Beatles-dokumentären ”Get back” som gjorde succé i vintras.