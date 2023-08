Fyra barn har dött i Sverige hittills i år på grund av A-streptokocker. Och man ser en ökning av antalet svårt sjuka av just den här typen av bakterier. Camilla Boströms son Olle tappade medvetendet när han insjuknade – Det farliga förstod jag när vi inte kunde väcka honom, när han var medvetslös, säger Camilla Boström vars son drabbades.

Fallen av grupp A-streptokocker har ökat under 2023 i Sverige.

Det är den typ av streptokocker som orsakar flest och allvarligast infektioner hos människor. Streptokocker är en typ av bakterie och det finns flera olika arter. En del är harmlösa medan andra orsakar sjukdom. Halsfluss är en av de vanligare sjukdomarna orsakade av streptokocker.

Den art som orsakar flest och allvarligast infektioner hos människor kallas grupp A-streptokocker eller invasiva streptokocker. Även här får de flesta milda symptom men A-streptokockerna kan orsaka sepsis och vara livshotande.

”Han var medvetslös när vi åkte in”

Camilla Boström visste ingenting om A-streptokocker när hennes sjuårige son Olle blev sjuk tidigare i år. När han började bli dålig åkte de till vårdcentralen, men skickades hem med rådet att ta Alvedon. Väl hemma blev läget snabbt sämre.

– Han fick ett stort rött märke på benet och fick feber. Då åkte vi in till sjukhuset. Han var medvetslös när vi åkte in och hade hög feber som Alvedon inte hjälpte mot, säger Camilla Boström.



Det blev ambulans med sirenerna på in till sjukhuset. Väl där konstaterades att Olle hade sepsis, orsakad av A-streptokocker. Olle fick vara kvar på sjukhuset i två veckor och fick antibiotika intravenöst innan han fick komma hem.



– På sjukhuset tror jag inte jag förstod, det är först i efterhand man förstått hur illa det var. Streptokocker, det trodde jag var halsfluss, säger Camilla Boström.

Fler än dubbelt så många fall

Fallen av A-streptokocker har ökat markant i år. 2022 upptäcktes 369 fall under hela året. Fram tills juli i år hade redan 879 fall upptäckts. Med fem månader kvar av 2023 är det redan den högsta noteringen under de senaste tio åren.



– Det här är en av de allvarligaste infektionerna vi har. Många får väldigt lindriga infektioner men en del får väldigt allvarliga. Det kan gå väldigt snabbt och man kan bli jättedålig. Det gäller barn men det gäller också vuxna. Då gäller det att man kommer till sjukvård snabbt och sen att sjukvården är uppmärksam på symptomen. Då har man en god chans att klara sig, säger Magnus Gisslén, överläkare vid infektionskliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Han vill också poängtera att trots ökningen av smittade bör man inte oroa sig.



– Man ska vara medveten om risken, och söka vård snabbt om man mår dåligt. Men man behöver inte vara särskilt orolig. Det är trots allt ganska ovanligt, säger Magnus Gisslén.