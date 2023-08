Värmen har hållit ett fast grepp om Europas södra delar i sommar. Det har inneburit ostadigare väder gjorde detsamma i Sverige. Och i helgen väntas nya regn skapa översvämningar i mellersta Sverige.

– Det är ett eller till och med två regnområden som ska passera landet de närmaste dagarna, säger Peter Kondrup.

Rör sig in över landet

Redan under fredagen svepte det första regnområden in över landet.

– Under dagen så har de rört sig över Götaland, Svealand och upp mot Norrland och det är just över södra Norrland som det kan komma att förstärkas under natten, säger han.

Från midnatt och fram till lunchtid i morgon lördag har SMHI utfärdat gula och orangea varningar för skyfallsliknande regn.

– Gul varning har utfärdats över Hälsingland delar av Medelpad och södra Ångermanland, säger han.

Läget förvärras under helgen

Så snart det första regnovädret klingat av, så kommer nästa våg av regnoväder in över södra landet.

– Den kommer söderifrån med ännu mer regn och tar ett ännu större område. Det börjar redan på förmiddagen över västra Götaland, sen mot lunchtid över östra och södra Svealand och sen mot kvällen och natten över norra Svealand och sydligaste Norrland.

Regnet faller dessutom över områden där orangea varningar redan utfärdad för översvämningsrisken – och för vissa områden kan det bli allvarligt.

– Det här är inte alls bra för det är redan regnmättade och vattentyngda områden.