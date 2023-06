Här är vägarna med mest trafik i midsommar

Midsommartrafiken väntas bli som mest intensiv på torsdagen. Men de allvarligaste olyckorna sker oftast på vägen hem igen. Var utvilad när du sätter dig bakom ratten, uppmanar Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Med ringdans, nubbe och sill i sikte väntas uppemot två miljoner fordon bege sig ut på vägarna under midsommarhelgen.



Trafiken kommer att dra i gång på allvar efter lunch på torsdagen, för att lugna ner sig något på kvällen, enligt Trafikverket. På midsommarafton görs även många kortare resor.

Större säkrare

E4:an kommer som vanligt att vara en pulsåder för långväga resande. Under midsommar väntas mer trafik än vanligt i Mälardalsområdet upp mot Dalarna och de traditionella midsommarfirandena i Siljansområdet – på exempelvis riksväg 50 och 70 samt E16 från Gävle.



– Ju närmare Siljan man kommer desto smalare blir vägarna. Då får man räkna med en del köer, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.



Mer trafik än vanligt väntas även vidare på E4:an mot Sundsvall och längs ostkusten, samt in mot Åreområdet.



I de södra delarna av landet är E22:an från Norrköping ner mot Kalmar en klassiker i de här sammanhangen, enligt Bengt Olsson.



– Dels är det växlingar med en två plus ett-väg, så det brukar bli lite köigt på E22:an. Har det inte blivit det så blir det definitivt det på Ölandsbron.

Ovanför Göteborg

När det gäller det lite kortare resandet väntas många färdas på delar av E6:an från Malmö upp mot Strömstad. Här finns många populära sommarorter längs vägen.



– Framförallt är det alltid lite utmaningar när man kör ut på mindre vägar som tar en till exempelvis Båstad, Halmstad, Tylösand eller Falkenberg. Ännu värre blir det när man kommer ovanför Göteborg. Där är det ganska smala vägar och ganska kurvigt. Man får vara beredd på att man inte är ensam.



Bengt Olsson trycker dock på att man inte ska undvika de större, mer trafikerade vägarna i midsommar. Oftast är de också de säkraste.



– Även om det är mycket trafik så sväljer samtliga Europavägar väldigt mycket. Framförallt är styrkan i det större vägnätet att det är mötesseparerat. Det är frontalkollisioner som är det absolut farligaste, säger han.

Olycksdrabbad hemresa

Förra året omkom sex personer i midsommartrafiken. Dessutom skadades 190 personer allvarligt eller lindrigt, enligt siffror från Transportstyrelsen.



Just torsdagen är den dag när flest olyckor med personskador brukar ske. Förra året handlade det om 50 olyckor där minst en person blev skadad.



– Men de mest allvarliga olyckorna har skett på hemresan om vi tittar tillbaka. Trafiken är inte lika tät då, men var utvilad när ni sätter er bakom vatten och var inte så hård på gaspedalen, säger Bengt Olsson.



Fakta: Tänk på detta inför bilfärden Starta resan i god tid. Resan kan ta längre tid än vanligt om det är mycket trafik. Starta tidigare i stället för att köra fortare.



Välj mötesfria vägar i den mån det är möjligt.



Var utvilad, kör alltid nykter och ta regelbundna raster. Om det är varmt – ha med vatten att dricka.



Åk inte fortare än hastighetsbegränsningarna.



Använd bälte, håll avstånd och använd inte mobilen när du kör.



Källa: Trafikverket