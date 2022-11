Kraftigt snöfall väntas till helgen

Från sommartemperaturer till vinterväder på en knapp vecka. I helgen väntas ett rejält väderomslag när kalluft strömmar in över Östersjölandskapen och för med sig kraftiga snöfall.

Efter en ovanligt mild höst där Småland så sent som i lördags den 12 november uppmätte 16,7 grader på flera håll, slår nu vädret om – och det rejält.



Under fredagen väntas temperaturen droppa till strax under det normala för årstiden i södra Sverige med minusgrader. Tillsammans med nederbörd som drar in från havet kan det bli riktigt besvärligt när regnet slår om till kraftiga snöfall.

Niklas Einevik, meteorolog vid SMHI, säger att myndigheten förmodligen kommer att gå ut med en vädervarning under dagen då snön väntas ställa till det i trafiken.

