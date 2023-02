Minst tre personer är döda och flera personer uppges ha skadats i samband med en skjutning vid Michigan State University i USA.

Flera av de skadade ska ha livshotande skador, uppger polisen till tidningen.

Den misstänkta skytten jagades under en längre tid av polis, men hittades senare under tisdagsmorgonen död utanför campusområdet. Mannen ska ha agerat ensam och misstänks ha tagit sitt eget liv, uppger bland annat New York Times.

Det är oklart om mannen hade kopplingar till universitetet.