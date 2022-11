Elprischocken har kommit av sig – i natt blir det minuspris

Kommande dygn landar elpriset i snitt på superlåga två öre per kilowattimme i hela landet, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Som jämförelse kostade elen under torsdagsdygnet i snitt 41 öre/kWh i hela Sverige och där har priset nu legat hittills under november.

Under några enskilda timmar i natt produceras så mycket ström, samtidigt som förbrukning är låg, att priset landar under noll.

Orsaken är ett rejält blåsväder som drar in över Sverige, men även hög vindproduktion i Danmark och Tyskland bidrar.

Men hur kan egentligen minuspris uppstå på el? I klippet ovan förklarar experten.