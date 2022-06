Den nästan 60 meter långa och 11 meter breda ostindiefararen Götheborg, ett av världens största träskepp, gav sig nyligen iväg på vad som ska bli en två år lång expedition till Asien.

Skeppet kommer att segla i Östersjön och Nordeuropa under 2022, för att sedan stanna till i Medelhavet under vintern, och sedan fortsätta resan österut under 2023.

- Vi har väntat på det här väldigt länge. Det har varit en dröm sedan jag var liten, säger styrman Marielle Cocozza i Efter fem.

Götheborg är en replika av en ostindiefarare, med samma namn, som gick på grund och sjönk i Göteborgs hamninlopp 1745. Det nygamla skeppet används framförallt för representation, och brukar drar till sig blickar vart hon än lägger till.

– Allt är gjort för hand, och repen är handslagna. Det är precis som det var på 1700-talet, säger Marielle Cocozza.

Se när Götheborg med besättning ger sig av på sin tvååriga seglats i spelaren ovan.