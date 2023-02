Alperna skakas av laviner – minst elva döda

Minst elva personer har omkommit i laviner i Alperna sedan i fredags. Värst drabbade är bergen i Österrike, där åtta personer mist livet. Bara under lördagen kom rapporter om 30 laviner i Tyrolen, och åtminstone elva personer ska ha kommit i deras väg.



Under söndagen har räddningspersonal grävt fram två personer i S:t Anton. En sökinsats som pågick under lördagen fick avbrytas flera gånger på grund av svåra förhållanden. När de två hittades låg de under fyra meter snö, uppger den österrikiska nyhetsbyrån APA.



De flesta dödsoffer har krävts sedan skidåkare kört utanför pistade backar, men även en förare som körde plogbil har omkommit. Hans fordon hamnade i en lavin och fördes 200 meter nerför en backe natten till söndag.

