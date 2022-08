Det bästa sättet att hänga med under hösten är såklart genom att följa Idol på sociala medier. Där hittar du en massa extramaterial och behind the scenes som händer under säsongens gång. Lär känna deltagarna, smygkika på framträdanden, ta del av viktig information och häng med en och annan jurymedlem på live kanske!

Ni hittar oss på

Instagram @TV4Idol

TikTok @TV4Idol

Facebook @TV4Idol

Twitter @TV4Idol

YouTube: @TV4Idol

Idol har premiär måndagen den 22 augusti, 20.00 på TV4 Play och TV4!