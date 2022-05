Apkoppsviruset smittar vanligen från djur till människa, men kan undantagsvis även överföras vid nära kontakt mellan människor. Smittan kan vara sexuellt överförd och enligt Folkhälsomyndigheten utgör sexuella kontakter en risk.



— Det finns inget skäl till oro just nu. Det är en väldigt ovanlig sjukdom. Men det är väldigt viktigt att hitta alla fall så vi kan stoppa smittspridning, säger Ali Mirazimi, virusforskare på KI.



Symtomen är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla plus hudutslag med blåsor. Om smittan förts över via sexuella kontakter kan blåsor på könsorganen och runt analöppningen uppstå. Det finns ingen specifik behandling mot apkoppor. Sjukdomen förekommer i västra och centrala Afrika. I år har ett tiotal fall rapporterats in från Europa.

