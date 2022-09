På torsdagen höll partiet Nyans en pressträff i Kista. När TV4 Nyheternas team anmälde sig via mejl under förmiddagen fick vi som svar att vi inte kommer bli insläppta. På plats blir vårt team nekade att komma in då vi ”på TV4 inte är önskvärda”.

Nyheterna får ingen annan förklaring än att vi ”brutit mot anmälningsreglerna" då vi anmälde oss för sent. När vår reporter på plats frågar andra större medier uppger de att de inte hade anmält sig förrän under eftermiddagen.

Vi har sökt partiet för intervju vid upprepande tillfällen under veckan men väntar fortfarande på svar.



I spelaren ovan: Här nekas TV4 Nyheternas reporter tillträde till Nyans pressträff.