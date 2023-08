Det var natten mot torsdagen som 30-åriga filmregissören, Nikeisha Andersson beställde en taxi via appen Bolt för att åka från Södermalm till Kista i Stockholm. Under taxifärden pratade hon med sin flickvän i telefon. När taxiföraren hörde Nikeisha prata om Pride och säga ”du är min flickvän” under telefonsamtalet svängde han plötslig av vägen och stannade bilen på Kungsbron.

– Han vände sig om och sa att jag var haram, säger Nikeisha till TV4 Nyheterna.

Förare gick sedan ur bilen och slet ut Nikeisha ur bilen, puttade ut henne på gatan och började skrika och vräka ur sig fula ord, berättar Nikeisha.

”Sa att jag borde tvätta min tunga”

– Han sa att jag borde tvätta min tunga och att jag är äcklig, och att sådana som jag ska dö. Jag tänkte antingen blir jag våldtagen eller sönderslagen.

Nikeisha säger att hon är chockad över att en taxiförare vågar öppna passagerarsätet på det sättet och slita ut någon. Något hon upplevde som "sjukt obehagligt".

– Jag var bara chockad under hela situationen för att allting gick så fort och han var så sjukt aggressiv. Jag kopplade inte riktigt vad det var jag hade gjort för att göra honom upprörd med tanke på att vi inte hade haft någon konversation.

Nikeisha har fått mycket kärlek och support efteråt men känner sig ledsen över det som hänt och är orolig för att en liknande händelse ska inträffa igen.

– Att någon verkligen väljer att lyssna på ett samtal som jag har med någon annan, och kränker mig på det sättet för att jag är den jag är gör mig väldigt ledsen.

– Det är inte så att jag kommer sätta mig i vilken taxibil som helst framöver, fortsätter hon.

Hon hoppas på att Bolt tar ansvar och ser över sina rutiner och vilka förare som de anställer.

Bolt ber om ursäkt

Nikeisha har varit i kontakt med taxibolaget Bolt som informerar om att föraren nu är avstängd, och beklagar det som inträffat.

TV4 Nyheterna har sökt Bolt för en kommentar utan framgång. Men taxibolaget säger i en skriftlig kommentar till tidningen QX att man känner till händelsen.

”Vi känner till fallet och är i kontakt via telefon med passageraren. Bolt motsätter sig starkt all form av diskriminering, mot HBTQ+-personer inkluderat, och vi är ledsna och ber om ursäkt för det som inträffat. Så fort en allvarlig incident kommer till vår kännedom prioriterar vi att blockera förövarens tillgång till plattformen så att en vidare utredning kan ske, så även i detta fallet. Vi uppmanar offret att polisanmäla brott så vi kan samarbeta med polisen genom att dela information som kan hjälpa utredningen”, skriver Lina Dahlander som är Sverigechef för taxiverksamheten på Bolt.

Nikeisha säger att hon anmält föraren till polisen som nu utreder händelsen som ett misstänkt fall av ofredande.