Carolin träffar världsartisten John Legend

2013 skrev artisten John legend All of me till sin blivande fru. Låten skulle komma att bli Legends stora genombrott och idag beskrivs den som en modern klassiker med miljarder streams. Att budskapet handlar om sann kärlek är något som artisten själv tror har bidragit till dess stora framgångar.

—Inspirationen kom från min då blivande hustru och handlade om mina känslor inför att vi snart skulle gifta oss, berättar artisten i intervjun med TV4s reporter Carolin Björnerhag.

Även om det tog ett par månader innan låten tog fart blev genomslaget slutligen enormt.

—Jag är tacksam över att ha skrivit en låt som betyder så mycket för så många.

Under sitt besök i Sverige uppträdde John Legend på gröna lund inför 10 000 åskådare. Givetvis sjöng han låten och på frågan om han inte tröttnar på att sjunga den svarar artisten:

—Nej! Folk brukar fråga det men såär det inte. Och jag älskar att höra publiken sjunga med, de kan texten och det känns alltid fint.

