TV4 Väljaropinion för februari månad innehåller dystra siffror för nästan alla partier utom Socialdemokraterna, som fortsätter att öka och nu är uppe i 36,2 procent.



Centerpartiet fortsätter att backa även efter bytet av partiledare och är nu nere på 4,7 procent av väljarstödet. Det innebär att C har tappat nästan två tredjedelar av sitt väljarstöd sedan TV4 började med Väljaropinionen 2017. Då låg Centerpartiet på 12,8 procent.



TV4 Nyheternas politiske kommentator Ulf Kristoffersson säger att tappet mycket beror på att C inte längre når sina kärnväljare ute på landsbygden. Dessutom har nya centerledaren Muharrem Demirok enligt Kristersson haft en mardrömsstart på posten med negativ uppmärksamhet om misshandelsdomar och dubbelt medborgarskap i Sverige och Turkiet.

– Det är alltid trögt för nya partiledare, men jag tror aldrig att jag sett en sämre siffra för en partiledare, säger Kristoffersson i Efter fem.



Även Sverigedemokraterna tappar stöd

Även Sverigedemokraterna tappar stöd jämfört med i januari och ligger nu på 18,3 procent, drygt två procentenheter under valresultatet. Moderaterna backar däremot inte och har återtagit positionen som näst största parti med 19,4 procent.



För Liberalerna och Kristdemokraterna syns ingen förändring sedan förra sammanvägningen och får 3,4 respektive 4,2 procent av väljarstödet. Miljöpartiet noterar en svag uppgång och hamnar på 4,2 procent – jämsides med KD. Det innebär att L är det enda partiet som är under riksdagsspärren just nu, men fyra partier ligger mellan 3 och 5 procent.



Så hade mandatfördelningen sett ut om det var val idag

Oppositionen har en mycket stark ledning över Tidöpartierna i dagsläget. Om det var val idag skulle oppositionen få 193 riksdagsmandat mot 156 för Tidöpartierna, enligt TV4:s väljaropinion.