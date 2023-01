Kravet: Förbjud skräpmatsreklam riktad till barn

Ett förbud mot all reklam om ohälsosam mat riktad mot barn under 16 år – det vill Sveriges konsumenter se. Små barns vikt har ökat under pandemin. Samtidigt sker reklam för skräpmat allt mer riktat mot unga – i forum som vuxna inte har tillgång till.



Det här vill Sveriges Konsumenter se:



✓ Förbjud reklam för "skräpmat": Inför ett förbud av reklam i alla medier för ohälsosam mat riktad till barn upp 16 år, som i exempelvis Storbritannien.



✓ Obligatorisk rapportering: Skapa större transparens omkring reklamen online genom att kräva att större reklamköpare rapporterar till en oberoende instans.



✓ Stärk barnen: Öka undervisningen om reklam i grundskolan i ämnen som hem- och konsumentkunskap, bild och samhällskunskap.



✓ Stärk forskningen: Öka anslagen till forskning om reklam och dess sociala, hälsomässiga och miljömässiga effekter, liksom om barns upplevelser av och förhållningssätt till reklam och framtidens kommersiella miljöer.



✓ Öka tillsynen: Ge myndigheterna, främst Konsumentverket, större möjligheter övervaka och anmäla otillbörlig reklam på internet.



I spelaren: Hör Sveriges konsumenter berätta varför man vill skärpa reklamreglerna