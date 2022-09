I elfte avsnittet av Bachelor Sverige glider Christoffer Levi in till tjejernas hus på en moppe för att bjuda en av tjejerna på en dejt. Hans drag får flera av tjejerna att förutsätta att han kommer välja Isabella "Bella" Robotti då hon åkte in på en moppe under sin entré i första avsnittet.

När det är dags att välja dagens dejt drar Christoffer ut på beslutet och velar mellan René Rehnqvist och Bella, men väljer till slut bort Bella. Vilket får flera av tjejerna att rasa mot hans beteende.

"Vidrigt"

– Vi är alla superbesvikna på Christoffers beteende, säger Bella och kallar beteendet respektlös och pinsamt.

Även Alicia Ärleskog ryter ifrån:

– Det där var vidrigt.

Se tjejernas krismöte i köket efter Christoffers märkliga drag i spelaren ovan.