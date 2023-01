En av världens främsta rockgitarrister, brittiske virtousen Jeff Beck, har avlidit i sviterna av en inflammation. Det meddelar familjen och från musikvärlden strömmar nu kondoleanserna in.



Musiktidningen Rolling Stone har rankat honom som den femte bäste gitarristen genom tiderna med en musikalisk bredd, alltifrån hårdrock till jazz och funkig blues. Han slog igenom på 1960-talet i samma veva som världsstjärnorna Jimmi Hendrix, Eric Clapton och Led Zeppelin-gitarristen Jimmy Page.



Han vann åtta Grammys och valdes in i Rock-n-roll Hall of fame två gånger – en gång med gruppen The Yardbirds 1992 och en gång som soloartist 2009.



Nyheten om hans död tas emot med bestörtning inom musikvärlden.



Ozzy Osbourne skriver att han känner sig hedrad över att ha fått känna honom och ha med honom på senaste skivan medan Jimmy Page framhåller hans unika teknik och gränslösa fantasi



Black Sabbath-gitarristen Tony Iommi är i chock och beskriver honom som ikonisk, genialisk och briljant



Jeff Beck dog på tisdagen i sviterna av en hjärnhinneinflammation. Han blev 78 år gammal.