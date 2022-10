Queerfilmer med Wanda: ”Ryser verkligen av den scenen”

Wanda Bendjelloul var tillbaka för att prata om filmer och serier. Idag var temat queer och det fanns som vanligt några verk som Wanda kände extra starkt för. Bland annat hyllade hon en serie som redan slagit igenom som snart har premiär för säsong 2.

Wandas tips:



Filmer

Paris Is Burning ( Apple tv)

Call Me by Your Name ( Viaplay, SF Anytime)

På drift mot Idaho (SF Anytime)

Porträtt av en kvinna i brand (SF Anytime)

God’s Own Country (SF Anytime)

Weekend (SF Anytime)

Allt om min mamma (SF Anytime)

Matrosen och stjärnan (SF Anytime)

120 slag i minuten (SF Anytime)

En fantastisk kvinna (Viaplay)

Min sköna tvättomat (TriartPlay)

Serier

Torka aldrig tårar utan handskar (SF Anytime)

En förlorad värld ( Cmore)

Ru Pauls dragrace ( Netflix)

We are who we are ( HBOMax)

The L world ( HBOMax)

Young Royals ( Netflix)

Its a sin ( HBOMax)

Euphoria ( HBOMax)

Glee ( Disney+)

Scream Queens ( Disney+)

Halston ( Netflix)

American Crime Story: mordet på Gianni Versace (SF Anytime)

Hollywood ( Netflix)