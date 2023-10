Pavel Prigozjin, 25, uppges ta över Wagnergruppen. Samma rapporter gör gällande att legosoldaterna åter kan sättas in i Ukraina – om förhandlingarna går nya ledarens väg.

Enligt Kreml arbetar det tidigare Wagnerkommandot Andrej ”Gråhår” Trosjev nu för ryska försvarsdepartementet. Uttalandet har setts som ett sätt för att återta kontrollen över Wagnerguppen – men legosoldaterna själva säger att ”Gråhår” aldrig varit en ledare för dem.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, kan i stället Jevgenij Prigozjins 25-årige son Pavel Prigozjin vara på väg att ta befäl över Wagnergruppen.

ISW hänvisar till en Wagnerkopplad Telegramkanal som hävdar att Pavel Prigozjin, som sedan tidigare varit ansvarig för stor del av faderns imperium, nu leder den paramilitära gruppen.

Ärver pengar och trupper

Pavel ser även ut att ärva den stora majoriteten av sin fars rikedomar, inklusive militärtrupperna, fastigheter och drygt 100 miljoner pund – enligt ett fotografi som publicerats på sociala medier av vad som verkar vara Prigozjins testamente.

Vidare rapporteras att Pavel Prigozjin just nu förhandlar med med det ryska nationalgardet om att låta Wagnergruppen åter få strida i Ukraina – och att de ska få behålla sitt namn, symboler, ideologi, befälhavare och ”befintliga standardoperativa principer”.

Ryssland tog farväl av Prigozjin

Beskedet kom på söndagen, samma dag som det ryska folket tog farväl av den avlidne Jevgenij Prigozjin. Bara 500 meter från Röda torget i Moskva samlades sörjande för attt lägga blommor och tända ljus.

– Som Jevgenij Prigozjin själv sa: Wagnergruppen är de bästa i helvetet. Om vi dör kommer vi vara de bästa i helvetet, säger Wagnerveteranen Dmitry Belousov till nyhetsbyrån AFP.

Militärledaren hedrades också vid sin grav i Sankt Petersburg, skriver oberoende The Moscow Times. Tidningen rapporterar att vissa på plats gick i tron att Prigozjins död var fejkad – och att andra anklagade den ryska regimen för att ligga bakom flygkraschen som tog hans liv.

– Jag är 100 procent säker. De svek honom och folket i Ryssland, säger Wagneranhängaren Andrej, 57.