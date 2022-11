Ny studie: Vaccin stoppar inte långtidscovid

I Kina har kritiken mot landets hårda covidrestriktioner tagit ny fart efter att en pappa delat ett inlägg på sociala medier i förra veckan. Pappan beskrev hur hans 3-åriga son insjuknade efter en gasläcka i hemmet i staden Lanzhou, som är under lockdown. Enligt pappan hindrades dom från att åka till sjukhus av covidarbetare utanför hans hem. När sonen väl fick vård var det för sent och sonen avled. Per Elinder Liljas, Asienkorrespondent berättar hur händelsen fått många att agera ut sin frustration i protester, främst i Lanzhou-område där missnöjet växer.

