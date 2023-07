Öster om Berlin gör lokalbefolkningen upp om vattentillgången med biltillverkaren Tesla. I byn Grünheide drar den nybyggda Teslafabriken lika mycket vatten som en hel stad. Samtidigt har invånarna vattenrestriktioner på grund av torka. – Maxförbrukningen är 150 liter per dag. Har jag gäster kanske de inte får gå på toa, säger Manuela Hoyer, boende i Grünheide.

Stora delar av Europa är drabbat av torka och grundvattennivåerna sjunker år efter år. Runt Berlin har det varit en någorlunda blöt vår, men det har kommit långt ifrån tillräckligt med regn för att kompensera för de senaste fem torra åren.

Vattenrestriktioner

Manuela Hoyer står i sitt kök i Grünheide, en liten ort öster om Berlin. Utanför hennes balkong ligger en vacker kanal, hennes två hundar leker och fåglarna kvittrar. Det är hennes lilla paradis, bara några mil från den tyska huvudstaden.



Men hennes lilla paradis ligger också i en region som under flera år har drabbats av torka. Grundvattnet sjunker och sjunker, och nu har det införts restriktioner – varje invånare får använda max 105 liter per dag, tillräckligt om man inte slösar men om man har gäster kan det bli svårt.



Manuela tittar mot skogen. Bakom den ligger hennes hatobjekt – Teslafabriken som hon under år har kämpat emot och som suger upp lika mycket vatten som en stad på 40 000 invånare.

Elon Musks Europaprojekt

När Elon Musk bestämde att Tesla skulle bygga sin första europeiska fabrik utanför Berlin så jublade politiker och näringslivet. Det var den bästa ekonomiska nyheten för området sen Berlinmurens fall och lokalpolitiker gjorde allt för att hjälpa Musk och Tesla genom den snåriga djungeln av tyska lagar och regler.



Löftena och förhoppningarna har till stor del införlivats. Runt 11 000 personer jobbar i fabriken och tusentals Model Y sätts ihop varje vecka.



Men det behövs också mycket vatten för att tillverka bilar och vattnet kommer i princip från samma brunnar och rör som Manuelas vatten - det som börjar ta slut.

Vattendeficit

För fyra år sen så började Tesla bygga fabriken och då var läget med grundvattnet inte så dramatiskt. Men sen dess har området drabbats av en torka. Jörg Riemann, som är meteorolog på företaget Wettermanufuktur, säger att det nu finns ett "deficit" på runt 600 liter vatten per kvadratmeter.



– Det är en hel årsnederbörd som saknas, säger han.



Tesla har, till sist, erkänt att just vattnet kan bli ett framtidsproblem och har ansökt om att få borra egna, privata, brunnar. Det kan göra att Manuela och hennes grannar kortsiktigt kan slippa vattenrestriktioner. Men om grundvattennivån sjunker ytterligare så hjälper inte nya brunnar heller - när vattnet är slut så är det slut.



– Vad som verkligen behövs är flera år med ihållande regn, säger Jörg. Tyvärr ser 2023 ut att bli ännu en torr sommar.