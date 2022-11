Tullens oro över Tidöavtalet: Behöver mer resurser

Vid Öresundsbron utför tullen kontroller i jakt på droger och vapen. Just den här dagen gör man kontroller på trafik in i Sverige, en mindre mängd narkotika och en flaska pepparspray hittas just den här dagen på en buss. I dag kan tullen bara hålla kvar en lastbil med misstänkt stöldgods och ringa polisen, men har polisen inte tid får man släppa lastbilen ut ur Sverige.



Nu växer oron inom Tullverket sen det slagits fast i Tidövatalet att inte bara införsel av stöldgods utan även utförsel ska göras olagligt. Om det ska gå att leva upp till avtalet måste det till mer resurser enligt myndigheten.

