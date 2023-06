USA. Efter att Mike Pence nu har gett sig in i kampen om att bli Republikanernas presidentkandidat är startfältet mer eller mindre komplett. Men det ser inte ut som flera republikaner hade hoppats på.



Det var ett typiskt amerikanskt kampanjmöte som hölls i går på en konferensanläggning i den politiskt viktiga delstaten Iowa. Pappskyltar i luften, countrymusik i högtalarna, ballonger i rött, blått och vitt – samt en skara supportrar som jublade när de till slut fick höra Mike Pence förklara:

– Inför Gud och min familj, meddelar jag i dag att jag kandiderar till att bli USA:s president.



1:03 Mike Pence till rasande attack mot Trump i kampanjtal – se delar av kampanjtalet här

Den förre vicepresidenten ansluter sig till en skara aspirerande presidentkandidater som vuxit allt mer. Efter tre kampanjlanseringar bara den här veckan ser startfältet nu mer eller mindre komplett ut. Det är större än de flesta trodde inledningsvis. Det är också fler kandidater än delar av det republikanska partiet hade hoppats på.



Få analytiker och kommentatorer har under den senaste veckan kommit till en annan slutsats än att antalet kandidater gynnar den nuvarande storfavoriten. I mätning efter mätning har Donald Trump sett ut att hålla ett stadigt grepp om en betydande del av de republikanska väljarna. Med så många kandidater tros därför de Trump-kritiska väljarnas röster spridas ut.

För den förre presidenten är det goda nyheter, eftersom det kan göra det enklare att säkra nomineringen.



Vissa republikaner ser med fasa på hur det börjar likna 2016. När Trump den gången till slut stod kvar som vinnare hade majoriteten av rösterna fördelats mellan hans motståndare. Trump själv fick knappt 45 procent, men säkrade antalet delegater som krävdes för att vinna nomineringen.

”Galenskap”

Republikaner som vill lämna Trump-eran bakom sig, eller ser hans chanser i presidentvalet som små, menar att det trånga startfältet är svårbegripligt.

Den tidigare guvernören i Maryland, Larry Hogan, konstaterade enligt Reuters tidigare i veckan att det liknade “galenskap”.

– Jag är väldigt oroad över att vi verkar göra samma misstag som vi gjorde 2016, sa Trump-kritikern Hogan.

Han avstod själv från att kandidera just för att inte hjälpa Trump till seger. New Hampshire-guvernören Chris Sununu, resonerade på liknande sätt när han också avstod.



Mycket kan hända under de åtta månader som återstår till dess att primärvalssäsongen inleds. Valdagen i november 2024 är ännu längre bort, men många har redan börjat ställa in sig på ett presidentval som inte kommer att erbjuda så mycket nytt.

I våras, när president Biden meddelade att han ställer upp för omval, talades det omedelbart om en sannolik returmatch. Biden mot Trump – ännu en gång.

Kanske blir även Republikanernas uppladdning en repris av något vi har sett förut.