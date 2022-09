C More säkrar treårsavtal med amerikanska fotbollsligan NFL

NFL-stjärnor som Tom Brady, Patrick Mahomes, Josh Allen och Aaron Donald visas på C More under de kommande tre åren. Under torsdagsmorgonen står det klart att C More förvärvar rättigheter till NFL, som sträcker sig från hösten 2022 till och med Super Bowl i februari 2025. Totalt visas ca 130 matcher per säsong, där runt sex matcher per vecka under grundserien visas på C More, Sportkanalen och TV12. Dessutom visas hela slutspelet och Super Bowl på C More, Sportkanalen och TV12. Utöver matcherna kommer bland annat även NFL RedZone, ett sju timmar långt program som följer samtliga matcher live, att visas på C Mores kanaler varje söndag.



- Vi spetsar till utbudet ytterligare. Intresset för NFL har vuxit stadigt i Norden och är en väldigt stark tv-upplevelse för alla sportintresserade. NFL är en gigant i amerikansk tv och det märks på produktionen, säger Johan Cederqvist, chef för C Mores kanaler och rättigheter.



- NFL är stolta över att ha kommit överens om ett avtal med C More, vilket innebär att både nuvarande och nya fans i Sverige kommer att kunna följa allt det bästa från NFL, hela säsongen. NFL-intresset i Sverige växer snabbt och partnerskapet med C More, som bland annat innehåller fri-tv-sändningar på TV12 varje vecka under den ordinarie säsongen och även Super Bowl på TV12, innebär att de största NFL-matcherna är tillgängliga för en bredare publik i Sverige än någonsin tidigare, säger Laura Louisy, Director of International Business Development and Media på NFL.



Avtalet gäller omgående och premiären för NFL på C More är redan kommande natt, den 9 september, när säsongen inleds med mötet mellan regerande Super Bowl-mästarna Los Angeles Rams och Buffalo Bills. Super Bowl säsongen 2022/2023 spelas den 12 februari och sänds på C More och TV12.



C Mores sporträttigheter:

Fotboll:

UEFA Champions League

Fotbolls-VM 2022 och 2026 (herrar)

Fotbolls-EM 2024 och 2028 (herrar)

Landslagsfotboll

LaLiga

Serie A

Liga Bwin

Svenska Cupen (damer och herrar)

MLS

AFC Champions League



Ishockey:

SHL

Hockeyallsvenskan

SDHL



Handboll:

Handbollsligan

SHE



Motorsport:

Speedway

World Rally Championship

European Rally Championship

World Rallycross Championship



Övriga:

NFL

Diamond League i friidrott

Friidrotts-VM 2023

NBA

WTA-touren i tennis