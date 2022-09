Antalet privatpersoner som skaffar batterier till sina solceller för att kunna lagra el ökar kraftigt.

Familjen Martinsson skaffade solceller och batterier för ett år sedan, och kombinationen med bergvärmen som de installerade 2019 har det blivit en riktig vinstaffär. De har sänkt husets elinköp från 28 000 kilowattimmar per år till ynka 2 600 kilowattimmar.

– Det blev bättre än vi trott. Vi hade nog inte trott att det skulle bli så mycket, det blev väldigt bra, säger Mikael Martinsson som berättar att de sparar mellan 80 000 och 85 000 kronor per år.

– Tittar man på bara huset är det ungefär 30 000 kronor per år, säger han.

För Mikael Martinsson kostade fyra batterier knappt över 200 000 kronor, men med skatteavdraget för grön teknik betalade han hälften av det. Under första halvåret i år använde 3 100 personer skatteavdraget för att köpa batterier, det kan jämföras med 400 hushåll samma period förra året. Men trots ökningen är det fortfarande försvinnande få av Sveriges elkonsumenter, och forskare tror att batterierna behöver bli billigare för att fler ska våga göra investeringen.



I spelaren ovan: Elkonsumenten och forskaren om hur du gör en gynnsam elaffär