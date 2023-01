Donald Trumps självförtroende var i topp när han inledde sin valkampanj med sikte på presidentvalet 2024. Under valmöten i New Hampshire och South Carolina slog 76-åringen tillbaka mot kritiker som menar att han skulle vara en gammal föredetting.



– Jag är argare nu och mer engagerad än någonsin, sade Trump i New Hampshire.



Trump sade också att Rysslands invasion av Ukraina aldrig hade skett om han var president.



– Det hade aldrig....Putin hade aldrig gått in. Till och med nu skulle jag kunna lösa det på 24 timmar.



