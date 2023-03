Vargen breder ut sig söderut – trots rekordstor licensjakt

Brian "Brizz" Gillis, som var med och startade det amerikanska pojkbandet LFO på 90-talet är död, skriver Variety.

Enligt tidningen dog Gillis av okända orsaker i onsdags. Han blev 47 år gammal.

Dödsbeskedet kommer fem år efter att Devin Lima, som ersatte Gillis 1999, avlidit i sviterna av cancer. 2010 gick även kollegan Rich Cronin bort i leukemi.

LFO, förkortning för Lyte Funkie Ones, är mest kända för hitlåten "Summer girls" från 1999. Året innan släppte gruppen låten "If I can't have you" tillsammans med den svenska artisten Kayo.