Det kanske känns lite tidigt att börja fundera kring valet i Polen. Eller, kanske det inte känns tillräckligt spännande. Men om du ska följa de amerikanska primärvalen i detalj, så är jag här för att be dig att också lägga några minuter på Polen. Landet har blivit inflytelserikt under de senaste åren – och en valvinst för oppositionen skulle förändra Europas riktning. Det är faktiskt spännande.

Polen har – precis som många andra länder – inte ett system med fasta datum för parlamentsval, men det ska hända någon gång innan slutet på november i år. Experter tror att det kommer att bli i mitten av oktober.

Konflikt och ökad makt

Det har varit turbulenta år i Polen sen det konservativa partiet Lag och Rättvisa tog över år 2015. Ekonomin fortsätter att växa så det knakar – Polen har ett högre BNP per person än Portugal och landet närmar sig Spanien.



Men kanske ännu viktigare: efter att Ryssland attackerade Ukraina så blev Polen ett ovärderligt land vid Nato och EU:s frontlinje. Vapen, som ska in till Ukraina, transporteras genom Polen. Joe Biden har besökt Warszawa för att visa sitt stöd två gånger under de senaste 16 månaderna. Polen håller också på att bli en militär stormakt, med enorma inköp av militär materiel, som stridsvagnar och robotartillerisystem.



Samtidigt har den konservativa regeringen varit i en permanent konflikt med EU. Från HBTQI-rättigheter till Polens rättsreform, som EU:s domstolen säger inte uppnår EU:s rättsstatsprinciper.



Konflikter, konflikter, konflikter.

Hjärtan i Warszawa

I den polska huvudstaden träffar jag 16-åriga Michalina. Hon är medlem i oppositionspartiet Medborgarplattformen som leds av den före detta premiärministern och EU:s tidigare rådsordförande Donald Tusk. Under eftermiddagarna går hon runt i staden och sätter upp klistermärken som föreställer röda och vita hjärtan, oppositionens informella logga.



Hon är säker på att Lag och Rättvisa kommer att förlora valet och att Polen kommer att ta en ny kurs: samarbete med EU, demokratiska reformer, lagliga aborter, HBTQI-rättigheter. Hon har stora förhoppningar.



– I nästan hela mitt liv har jag alltid bara hört dåliga saker på nyheterna. Jag vill ha en förändring och att Polen blir ett bättre ställe. Så när jag växer upp kan jag ha en bra framtid, säger hon.

Kommer att bli en nagelbitare

Mycket står på spel. Inte bara Polens politiska riktning, men faktiskt riktningen i hela den östra delen av EU. Polen är en sådan stor spelare att en förändring kan ge svallvågor i länder som Tjeckien, Slovakien och Ungern.



När jag träffar statsvetaren Andrzej Bobinski, som är chef för institutet Polityka Insight i Warszawa, vägrar han först gissa hur valet kommer att gå. Men efter lite lätt journalistiskt tryck ger han efter.



– Det är tidigt i valrörelsen. Men om du skulle tvinga mig att gissa genom att sätta en pistol mot mitt huvud, då tror jag att oppositionen kommer vinna, säger han.



Han menar att även om Lag och Rättvisa ligger bättre till i mätningar så knappar oppositionen snabbt in, och verkar ha mer energi på sin sida.



Det kommer att bli spännande. Titta bara inte på primärvalen i USA. Följ utvecklingen i Polen också.