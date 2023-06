En koran ska brännas i centrala Stockholm.

Kommer det att få Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att släcka hoppet om ett Natomedlemskap i sommar?



Efter Rasmus Paludans koranbränning vid turkiska ambassaden på Gärdet i Stockholm den 21 januari befann jag mig i Turkiet. Stämningen var labil. Det brändes svenska flaggor i Istanbul, det var demonstrationer i Batman och de turkiska medierna var frågande och ibland hatiska.



Den turkiska presidenten Recep Tayyp Erdogan och hans ministrar piskade upp stämningen och alla möten om Natomedlemskap ställdes in. För första gången någonsin ljög jag – av säkerhetsskäl – när någon frågade var jag kom från? Norge, Schweiz eller norra Europa, mitt medborgarskap skiftade i många nyanser av vita lögner.

Kan släcka den sista gnistan hopp

Sedan dess har vatten runnit under broarna. Erdogan har blivit president igen och Natomötena har åter tagits vid. Svenska ministrar upprepar sig om hopp att Sverige visst blir medlem i Nato under julimötet i Vilnius, trots att den turkiske presidenten varit fortsatt avig.



Nästa vecka ska ytterligare ett möte mellan Sverige, Turkiet och Finland hållas i Bryssel. Kanske skulle man där knyta upp de sista knutarna om PKK, lagstiftning, flaggor och annat groll. Men en koran i aska kan släcka den sista lilla gnistan hopp om ett Natomedlemskap under sommaren.

Miljoner muslimer världen över vrider sig av ilska och sorg

Just koranbränningar måste ses i ett betydligt större perspektiv än Sverige, Nato och Vilnius eller svensk yttrandefrihet. Det får miljoner muslimer världen över att vrida sig av ilska och sorg. Erdogan har under de senaste åren tagit på sig manteln att ständigt kämpa mot islamofobi. För det får han beröm och kärlek från många muslimska länder. Under vårens valomgångar var det dessutom tydligt att han vänder sig mot öst i stället för väst, kanske allra mest Gulfstaterna, men också Pakistan och Egypten.

När en helig bok bränns på Medborgarplatsen i Stockholm – dessutom under högtiden Eid al Adha – får han återigen möjligheten att ta islam i försvar och få stöd av länder som han behöver. Dels hjälper de honom att hålla den katastrofala turkiska ekonomin vid liv, dels får han en tydlig ledarroll. Om det inte finns någon annan hemlig morot på förhandlingsbordet, ser det mörkt ut för ett svenskt Natomedlemskap i sommar.