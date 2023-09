Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj fyller 20 år och jubileet uppmärksammas med ett rosa band designat av 20 kända personer som alla har en relation till cancer. Årets designers är såväl cancerforskare som entreprenörer, skådespelare och författare och alla 20 har skrivit orden "Tillsammans mot cancer" med sin handstil.

Tre av dem är skådespelaren Christine Meltzer, som själv drabbades av bröstcancer år 2011, journalisten Amelia Adamo som startade kampanjen 2003 och författaren Nicolas Lunabba, som förlorade sin mamma i cancer vid 19 års ålder.

–Det var hemskt, jag var helt övertygad om att jag inte skulle klara det, säger Christine Meltzer om sitt eget cancerbesked. Men tack vare allt det här – att det är uppmärksammat, att vi i dag kan prata om det så öppet och att vi får pengar till forskningen – jag fick ju både strålning, cellgifter och har ätit tung medicin i väldigt många år efter det och utan den forskningen och den hjälpen så hade jag ju absolut inte suttit här idag.

Över en miljard till forskningen

Sedan starten 2003 har Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj samlat in mer än en miljard till kampen mot cancer tillsammans med alla som engagerat sig på olika sätt. Under samma period har Cancerfonden totalt delat ut över en miljard kronor till bröstcancerrelaterad forskning.

På 20 år har viktiga framsteg gjorts och dödligheten i bröstcancer har minskat. Överlevnaden har ökat med 20 procent och idag överlever nio av tio som får diagnosen bröstcancer. Men bröstcancer är alltjämt den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje dag får 20 nya kvinnor beskedet att de har bröstcancer.

”Hon var mitt ankare”

Nicolas Lunabbas mamma var en av dem som förlorade kampen mot cancern. För Nicolas var hennes död ett stort trauma. Därför menar han att det var självklart för honom att medverka i kampanjen för att fortsätta sprida medvetenhet om och samla in pengar till forskningen kring sjukdomen.

–Hon var mitt ankare. Så min värld rasade samman fullständigt. Det första jag gjorde var att jag sprang in i mitt rum och skrek ”jag visste det, jag visste det”, jag visste att hon skulle fråntas mig, berättar Nicolas. Det gick väldigt fort och plötsligt är hon borta. Det är många år sen nu men det är någonting som påverkat mig, min syn på relationer och att våga älska människor och så, än i dag. Så det var mitt livs stora tragedi.

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en viktig del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till Sveriges främsta cancerforskning. Pengarna fördelas till den mest lovande forskningen, oavsett cancerform. Målet är att samla in 100 miljoner kronor under oktober.