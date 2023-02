Mikael Persbrandt spelar huvudrollen som Dag Hammarskjöld

Mikael Persbrandt spelar huvudrollen i Per Flys film om Dag Hammarskjöld. Här berättar båda om hur de fascinerats av Hammarskjölds öde och drivkraft.

–Jag hoppas att filmen ska inspirera många unga. Vi behöver verkligen fler som Hammarskjöld i den tid vi lever nu, säger Persbrandt. Både Fly och Persbrandt hyllar Hammarskjölds briljanta förmåga och geniala diplomati.

”Diplomati is the shit”

Långfilmen om FN:s svenske generalsekreterare som dog under mystiska omständigheter i Nordrhodesia 1961 är en tät politisk thriller samtidigt som det är ett personporträtt av människan Dag Hammarskjöld, hans tvivel, övertygelse och växande längtan efter ett vanligt liv. Mikael Persbrandt hoppas få med sig Hammarskjölds diplomatiska karaktär även privat i sitt fortsatta liv efter inspelningarna och menar att ”Diplomati is the shit”. Filmen har svensk biopremiär julen 2023.



Hör Persbrandt och Fly berätta om inspelningarna av filmen i spelaren ovan