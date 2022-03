Tre dagar efter den omtalade örfilen på Oscarsgalan bröt Chris Rock tystnaden när han framträdde på en ståuppshow i Boston.



Han första ord: Hur var er helg?



Under framträdandet sade Rock att han fortfarande är inne i en process för att förstå vad som har hänt. Han nämnde också att när han är redo att prata om det så kommer det vara både seriöst och roligt.

Smith vägrade lämna efter attacken

Oscarsakademin har fått kritik efter galan för att de lät Will Smith sitta kvar efter attacken. Nu uppger man att de uppmanade Will Smith att lämna ceremonin – men att Smith vägrade.



Will Smith utreds för händelsen och riskerar att bli avstängd från akademin och bli portad från kommande galor.

I spelaren ovan: Förväntansfulla Chris Rock-fans ger sin syn på uppståndelsen och Rocks reaktioner.