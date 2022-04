Trots omfattande och offensivt polisarbete under ett antal år, så fortsätter skjutningar och sprängningar att ligga på en rekordhög nivå. På Hisingen i Göteborg ligger fokus på att försöka förhindra nyrekrytering av unga personer till de kriminella gängen. Tillsammans med räddningstjänsten och ambulansen bjuds åttondeklassarna in till en utbildningsdag. Och att det är just 15-åringar som utbildas är ingen slump, det är då man blir straffmyndig.



– Vi vill bygga relationer med de här ungdomarna, de är en väldigt viktig grupp. Det säger Daniel Jonsson som är kommunpolis på Västra Hisingen och som är en av de poliser som håller i utbildningsdagen.

Sedan 2017 har över 1 700 skjutningar skett i Sverige, de allra flest i kriminella miljöer. Nära 240 personer har dött. Och runt 600 attacker mot blåljuspersonal anmäls varje år.

I klippet ovan visas hur polisen arbetar för att förhindra nyrekryteringar bland unga.