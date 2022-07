Akt 1

Lotta öppnar programmet med Vi sätter färg på Liseberg

Andreas Lundstedt fortsätter med George Michaels megahit Faith

Lotta tar vid med allsång, Evert Taubes Sjösala vals

Hanna Ferm avrundar akten med sin Håller in håller ut



Akt 2

Vi går rakt in i allsång, som Lotta leder; Dansa i neon

Jill Johnson gör entré i programmet med sin Dear Havanna

Hanna Ferm sjunger Ted Gärdestads Jag ska fånga en ängel



Akt 3

Isak Danielsson gör sin senaste King of a tragedy

Andreas Lundstedt väljer Krama dej som allsång

Och Tennessee Tears gör debut på Lisebergsscenen med sin Do you still think of me



Akt 4

Isak Danielsson kommer tillbaka och sjunger allsång med publiken, Himlen är oskyldigt blå

Jill Johnson bjuder på sin On top of your game

Lotta tar vid med Sven-Ingvars Börja om från början

Lottas körtjej Ninni Bautista gör ett solonummer, den egenskrivna Här är jag



Akt 5

Jill och Tennessee Tears sjunger allsång tillsammans, det blir Visa vid vindens ängar

Andreas Lundstedt avslutar programmet med ännu mer George Michael; Freedom! 90