Chopra vann historisk final - Indiens första guld någonsin

Femke Bol har ristat in sig i de nederländska historieböckerna för all framtid.

Efter sin mäktiga slutspurt kunde hon springa hem guldet på 4x400 meter.

– Det måste vara en fantastisk känsla för Femke Bol att känna att benen lyder henne hela vägen in, sa TV4-experten A Lennart Julin.