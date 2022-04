Centerpartiets Annie Lööf presenterade partiets nya klimatsatsning under under sitt inledningstal vid partiets valupptakt under fredagen. Däribland en färdplan med syfte att fördubbla svensk elproduktion till 2030.

Centerpartiet vill öka produktionen av alla energikällor, inklusive kärnkraft, bygga ut kapaciteten i elnäten och uppmanar regeringen att kalla in riksdagens partier för nya energisamtal.

– Vi vill att befintliga reaktorer utnyttjas fullt ut. Sverige behöver all utsläppsfri el vi kan få, för minskade utsläpp och en ökad elproduktion, säger Annie Lööf under talet.

”Ändrat syn på kärnkraften”

TV4Nyheternas politiske kommentator Ulf Kristofferson menar att Centern nu närmar sig Liberalernas och Moderaternas hållning i kärnkraftsfrågan.

– Centerpartiet har gradvist ändrat syn på kärnkraften. Från att vara helt emot och velat avveckla kärnkraften till att nu förespråka att man ska höja effekten och utnyttja kärnkraftverken mer, säger han.

