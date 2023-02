Allt fler drabbas av ALS – här är forskarnas teorier

I augusti förra året berättade Börje Salming att han drabbats av ALS. Många blev starkt berörda av att just han blivit sjuk i den fruktade och dödliga sjukdomen ALS.



Varför ökar ALS?

De senaste åren har vi fått höra allt mer om ALS och många personer, flera i offentligheten, har berättat om sin kamp mot sjukdomen. Sjukdomen drabbar allt fler, men än vet forskarna inte varför det ökar.



— Vi har märkt att det blir fler och fler patienter och har börjat titta på det. Vi ser att det ökar och har gjort så i flera år, men vi vet inte riktigt varför. Under året som kommer ska vi ta reda på mer om vem som drabbas, säger Caroline Ingre, ALS-forskare som även var Börje Salmings läkare.



Extrem fysisk aktivitet en teori

Man vet att det finns en liten genetisk påverkan, men man har även sett att människor som är extremt fysiskt aktiva är överrepresenterade.



— Man drabbas mer i de norra regionerna. Det är en intressant tanke att det ska finnas en kombination mellan en genetisk sårbarhet och något man utsätter sig för i miljön – det finns teorier att det kan vara träning, mat, virus eller exponering för metaller, säger Caroline Ingre.



