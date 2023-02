Storseger för Djurgården i svenska cupen

Fjolårets allsvenska tvåa, Djurgården, klev in i svenska cupens gruppspel under måndagen. Hemma på Tele2 Arena vann man med hela 6-1 mot Landskrona.

I den tolfte minuten gjorde ytter Gustav Wikheim 1-0 efter ett inspel av Victor Edvardsson, och 15 minuter senare ökade Elias Andersson på till 2-0 med ett hårt skott i bortre hörnet.

Precis innan paus petade Joel Asoro in 3-0 för Djurgården efter fint förarbete av Gustav Wikheim och tidigt in i andra halvlek ökade hemmalaget på till 4-0. Då stänkte nyförvärvet Oliver Berg, som utgick från en mittfältsposition i den här matchen, in bollen i nät i sin tävlingsdebut.

Inhoppande mittfältaren Besard Sabovic dunkade sedan in 5-0 i den 78:e minuten.

Landskrona lyckades göra ett tröstmål till 5-1 i den 86:e minuten. Ousmane Diawara var sist på bollen.

På tilläggstid placerade 17-årige Lucas Bergvall in 6-1 i sin tävlingsdebut för Djurgården. Mittfältaren har hämtats in från BP.

- Ja, det är helt otroligt faktiskt. Helt sjukt att få göra debut här på hemmaplan framför alla supportrar. Väldigt kul. Vinst och mål också. Det kan inte bli bättre, säger 17-åringen, som framkallade stort jubel bland hemmasupportrarna när han blev inbytt, till C More efter slutsignal.

- Det känns helt otroligt att ha supportrarnas stöd och ha de i ryggen när man spelar, det är helt overkligt och jättekul att få det stödet.

Djurgården-stjärnan Oliver Berg, som också nätade i debuten, såg många positiva delar att ta med sig från premiären:

- Skönt med debut och tre poäng. Stabil insats. Vi gör bra saker och vi gör vissa saker mindre bra, men vi har fler bra sekvenser än dåliga. En solid insats, säger han.

I cuppremiären fick nyförvärvet från Kalmar FF starta på det centrala mittfältet efter att mestadels ha agerat spetsforward under försäsongen.

- Jag trivs överallt ute på planen oavsett position, det är lite så jag ser på fotboll. Om det är längre bak eller som "nia" spelar inte så stor roll, jag vill hitta ytorna jag ser oavsett.

Bois-spelaren Adam Egnell:

- De var klasser bättre än oss. Vi följde inte matchplanen från start och det var en hel del misstag som de straffade oss för, säger han till C More

- Vi blev lite för fega. Vi visste att om vi inte klev som vi skulle i presspelet så skulle det uppstå hål. Det gjorde det.

I gruppens andra match under måndagen vann Örebro mot Brommapojkarna med 2-1. Gruppettan går vidare till kvartsfinal.