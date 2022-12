2022 har kanske varit ett sparsamt år för många av oss, men ett lukrativt år för några av världens största artister.

De som toppar årets lista över mest inkomstbringande artister är popdrottningen Taylor Swift, rockfarbröderna i Rolling Stones och popprinsen Harry Styles, i den ordningen, enligt siffror från amerikanska Billboard.

– Generellt kan man säga att de artister de går bra för går det ännu bättre för, men majoriteten går det dåligt för, så differensen blir större, säger popprofessorn Jan Gradvall i Nyhetsmorgon.

Inkomstkällorna för artisterna skiljer sig åt rätt rejält. Taylor Swift, vars totala inkomst under 2022 beräknas till 660 miljoner kronor, har dragit in 340 miljoner av dessa via streaming, och ingenting på konserter.

Rolling Stones har å andra sidan tjänat blygsamma (i sammanhanget) 23 miljoner kronor via streaming, men hela 493 miljoner på konserter.

– Det finns inga som kan sälja konsertbiljetter så dyrt som Rolling Stones, säger Gradvall.