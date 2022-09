Hösten är här i våra trädgårdar - och kanske är det nu under hösten som blomsterprakten som allra mest? Det är inte för sent att börja planera nästa års höstträdgård berättar Maj-Lis Pettersson, hortonom och växtskyddsexpert, och tipsar om växterna som förgyller trädgården hela vägen in i hösten:

1. Fuchsia x hybrida 'Celia Smedly'

2. Chokladskära, Cosmos atrosanguineus, bärnstensvippa Talinum paniculatum

3. Blomstertobak, Nicotiana x sanderae 'Wisper Rose Shades'

4a. Rosenflockel, Eutrochium purpureum och klippstånds, Ligularia dentata 'Desdemona' Obs! 2 bilder samtidigt + 4b. Närbild rosenflockel

5. Höstsolros, Helianthus pauciflorus 'Lemon Queen'

6. Strålrudbeckia, Rudbeckia laciniata 'Goldsturm'

7. Brittsommaraster, Aster amellus 'Veilchenkönigin'

8. Höstanemon, Anemone 'Wild Swan'

9. Vipphortensia, Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise'

10. Glansmiskantus, Miscanthus sinensis 'Nishidake'

Se Maj-Lis tips om varför du ska ställa in växterna i garaget i spelaren ovan