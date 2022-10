Aerobics

Agility

Akupressur

Akupunktur

Amerikansk fotboll

Babysim

Badminton

Balansträning

Bandy

Bangolf (minigolf)

Basket

Bastu

Beachvolleyboll

Bergsklättring/bergsbestigning

Bindvävsmassage (om den utförs i syfte att minska spänningar kroppen liknande massage. Mekanisk bindvävsmassage är ej godkänt.)

Bioresonans

Bodypump

Bollsporter – t.ex. basket, fotboll, handboll, innebandy

Bordtennis

Boule

Bowling

Boxercise

Boxning

Brottning

Budo (Kampsport)

Bågskytte

Cheerleading

Chiball

Core-träning

Cricket

Crossfit

Curling

Cykling (träningsavgift är godkänt. Ej godkänt med inköp av cykel)

Dans, se motionsdans

Discgolf (Frisbeegolf)

Dykning (sportdykning)

Easy Vibe - vibrationsträning

Feldenkraispedagogik – övningar för bättre hållning, balans och koordination

Floating

Forsränning

Fotboll

Fotbollsgolf

Fotmassage

Fotvård (dock ej skönhetsbehandlingar som pedikyr och liknande eller medicinska behandlingar)

Frekvensterapi

Fridykning

Friidrott

Frisbeegolf (Discgolf)

Friluftsaktiviteter och naturupplevelser

Fystest

Fäktning

Fälttävlan

Golf (Läs mer under fliken FAQ)

Gym

Gymnastik

Hamambesök (Turkiskt bad)

Handboll

Hästkörning

Hockey-bockey (Rinkbandy)

Hydroterapi

Hypnobirthing för blivande föräldrar – om båda föräldrarna deltar kan respektive förälder få halva avgiften skattefritt

Hypnos i syfte att nå avslappning och minska stress eller vid rökavvänjning

Hästhoppning

Hästpolo

Inlines-/rullskridskoåkning

Innebandy

Inomhusklättring-klättervägg

Ishockey

Jogging

Judo

Kallbad - i kallbadhus

Kanotpaddling/Kajak/Havskajak/Racingkajak (ej hyra)

Kampsporter – olika typer av kampsporter, till exempel budo, judo, kendo med mera

Kendo

Kinesiologi

Kitesurfing

Klättring (på klättervägg)

Konståkning

Kontorsmassage

Korpidrott

Kostrådgivning

Kraniosakral terapi

Krav maga

Kroppsmassage

Kyudo

Lagsporter

Laserbehandling (i syfte att förebygga/lindra som massage)

Ljusterapi

Lymfdränage

Långfärdsskridskoåkning

Längdskidåkning

Löpning (träningsavgift är godkänt - ej inköp av skor)

Massage

Meditation som stresshantering

Mental träning som stresshantering

Mindfulness som stresshantering

Minigolf (bangolf)

Motionsdans – t.ex. bugg, jazzdans, zumba, däremot inte inträde till nöjesdans

Motionslopp

Motionsrådgivning

Motocross

Motorsport (om det finns inslag av motion)

Nikotinavvänjning

Orientering

Osteopati

Padeltennis

Paintball

Pausgympa

Personlig tränare

Pilates

Pingis

Pilbågsskytte

Poledance

Profylaxkurs (om båda föräldrarna deltar kan respektive förälder få halva avgiften skattefritt)

Qigong

Racketsporter - t.ex. badminton, bordtennis, squash, tennis

Reflexologi

Reiki

Ridning (Läs mer under fliken FAQ)

Rodd

Rosenterapi

Rugby

Rullskridskor/inlines

Rökavvänjning (endast behandling ej inköp av nikotinplåster eller tuggummin)

Saltrum

Segling (Läs mer under fliken FAQ)

Simhopp

Simning

Självförsvar/Krav Maga (termin, halvårskort, årskort)

Självförsvarskurs (enstaka tillfälle/dags- eller helgkurs)

Skateboardåkning

Skrattgympa

Skridskoåkning

Slalom (Läs mer under fliken FAQ)

Snowboard

Softball

Spinning

Speedway

Sportdykning

Sportfiske

Squash

Stand up paddle - SUP

Stavgång

Stegtävling (dock ej godkänt att bekosta t.ex. en stegräknare eller annan produkt)

Step-up

Stresshantering

Stretching

Styrketräning

Taekwondo

Tai-chi

Tennis

Tester (som en del av kost- och motionsrådgivning)

Utförsåkning (skidor) (Läs mer under fliken FAQ)

Vattengympa

Vattenpolo

Vattenskidåkning

Vibrationsträning

Viktminskningskurs

Vindsurfing

Volleyboll

Wakeboard

Workout

Yoga

Zonterapi

Zumba

Äventyrsbad

Örtbad