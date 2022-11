Ni får inte komma in, var beskedet från vakterna när TV4:s fotbollsexpert Olof Lundh och fotograf Johan Tarland skulle gå in på FIFA-hotellen i Qatar under söndagen.

Fifa-presidenten Gianni Infantino inledde mästerskapet med att hålla en uppmärksammad presskonferens, där han bland annat delade ut kängor till Europa och västvärlden för "hyckleri" och syftade på ifrågasättandet av värdnationen.

Olof Lundh är på plats i Qatar och följer mästerskapet på nära håll. Men Infantino och Fifa vägrar att göra intervjuer och hänvisar i stället till att de måste bokas, något som inte är möjligt.



– De fotograferade våra ackrediteringar, det kändes lite läskigt faktiskt att man överhuvudtaget inte får närma sig. Det är flera andra som försökt komma in men det är Fifa som har abonnerat det här och stänger ute alla, de vill helt enkelt skydda sig själva, säger Olof Lundh till Fotbollskanalen.



