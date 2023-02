I Love Island Sverige har Isabelle Oskarsson blivit sjuk och medan resten av gänget lever på som vanligt i värmen så är hon sängliggande inomhus. Och hennes tillstånd gör att hon till slut förs till sjukhus för att få vård.

– Dags att ta dig till sjukhus, säger Ikenna Abika som hjälper henne upp ur sängen och för henne ut ur villan.

Partnern Ikenna: ”Glad att hon inte vill ge upp”

Ikenna som är Isabelles parter inne i villan berättar hur Isabelle mått de senaste dagarna.

– Isabelle har haft det lite jobbigt de senaste dagarna. Hon har varit sjuk och haft ont i magen, ont i huvudet, ont i hela kroppen. Så det har varit väldigt jobbigt för henne, men hon är stark. Hon är en krigare och jag är glad att hon kämpar fortfarande, att hon inte vill ge upp, säger Ikenna.

Isabelles oklara framtid i Love Island Sverige

Om Isabelle kommer att komma tillbaka till Love Island-villan är i nuläget oklart.

– Isabelle har olyckligt fått lämna programmet för sjukvård. Vi vet just nu inte när eller om hon kommer kunna komma tillbaka till inspelningarna. Vi kan tyvärr inte gå in mer i detalj just nu men hoppas återkomma med nya besked inom kort, säger Matilda Walker, exekutiv producent TV4.

I spelaren ovan ser du när Isabelle lämnar villan.