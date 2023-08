Även Norge har drabbats av ovädret Hans som ställer till det på sina håll i landet. Under måndagskvällen fick den norska kristna tv-kanalen Kanal 10 avbryta sin sändning när vatten plötsligt började svämma över i studion.

– Det skedde under vår direktsändning av ”Vi ber for dej” från klockan 19.30 igår kväll, säger Øyvind Rygg, vd på Kanal 10, till TV4 Nyheterna.