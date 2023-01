Under tisdagsmorgonen utbröt en brand på en balkong i ett femvåningshus i Fisksätra i Nacka kommun. Larmet kom in vid 7-tiden och räddningstjänst, ambulans och polis ryckte ut till platsen.



– Branden är nu under kontroll och släckt. Vi kommer att vara på plats i minst två timmar till, säger Andreas Blomquist, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till TT.



Tre personer har förts till sjukhus, meddelar Towe Hägg, presstalesperson på polisen för TV4 Nyheterna. Ytterligare en person har undersökts av ambulans på plats men bedömdes inte vara i behov av sjukhusvård.

Polisen uppger att ett antal personer har evakuerats, men kan inte säga exakt hur många det rör sig om.