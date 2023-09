Samtidigt som ukrainska trupper kämpar med att navigera genom de minfält som Ryssland skapat, så fokuserar en elitstyrka bestående av prickskyttar på att ta ett skott i taget – och plocka ut strategiskt viktigt ryska militärer.

Styrkan har givit sig själva namnet “Djävular och Änglar“, enligt Wall Street Journal. Gruppens mål är att skott för skott skapa chock, kaos och desorganisation i fiendens led.

“Vi är osynliga“

Det här är en effektiv taktik, enligt militärhistorikern och före detta generalmajoren Robert Scales. Om man lyckas döda befälen i mindre grupper kan man “förstöra enheten helt“.

Gruppen är stationerad vid den svårt krigshärjade staden Bachmut i östra Ukraina. Förutom prickskytte över soldaterna där på att bli än mer svårupptäckta på slagfältet.

1:33 Peter Lidén om när F16-planen kan nyttjas av Ukraina

– Vi arbetar ljudlöst, vi är osynliga, säger prickskytten kallad Fisher, till tidningen.

Ukrainska prickskyttar har vid tidigare tillfällen bekräftat att deras mål är att terrorisera och demoralisera de ryska trupperna.

– Prickskyttar blir också mycket viktigare när frontlinjerna stabiliseras, som de gjort under flera månader i Ukraina, säger Mark Cancian, senior rådgivare vid Center for Strategic and International Studies.